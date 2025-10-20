Тренер «ПСЖ» Энрике встал на защиту конкурента Сафонова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на критику вратаря Люка Шевалье.
«Я очень доволен Шевалье. Он для меня один из лучших кандидатов, если не лучший.
Подписывая нового футболиста, мы думаем о долгосрочной перспективе. У Шевалье есть характер. Я доволен его уровнем.
Что касается критики, то каждый год происходит одно и то же. Думаю, вы уже не помните, сколько лет вы критиковали Доннарумму. А я прекрасно помню – вы убивали его последние четыре года.
Когда ты вратарь такого клуба, как «ПСЖ», ты должен научиться с этим жить. Мы уверены, что Шевалье будет очень важен для команды на протяжении многих лет», – сказал Энрике.
- В августе «ПСЖ» купил Шевалье у «Лилля» за 40 млн евро.
- Он пропустил 11 голов в 11 матчах.
- Его конкурент – Матвей Сафонов – еще ни разу не выходил на поле в этом сезоне.
Источник: RMC Sport