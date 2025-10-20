Введите ваш ник на сайте
Тренер «ПСЖ» Энрике встал на защиту конкурента Сафонова

Сегодня, 20:00
5

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на критику вратаря Люка Шевалье.

«Я очень доволен Шевалье. Он для меня один из лучших кандидатов, если не лучший.

Подписывая нового футболиста, мы думаем о долгосрочной перспективе. У Шевалье есть характер. Я доволен его уровнем.

Что касается критики, то каждый год происходит одно и то же. Думаю, вы уже не помните, сколько лет вы критиковали Доннарумму. А я прекрасно помню – вы убивали его последние четыре года.

Когда ты вратарь такого клуба, как «ПСЖ», ты должен научиться с этим жить. Мы уверены, что Шевалье будет очень важен для команды на протяжении многих лет», – сказал Энрике.

  • В августе «ПСЖ» купил Шевалье у «Лилля» за 40 млн евро.
  • Он пропустил 11 голов в 11 матчах.
  • Его конкурент – Матвей Сафонов – еще ни разу не выходил на поле в этом сезоне.

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Шевалье Люка Энрике Луис
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1760980735
Амен,Мэтью!
Ответить
Айболид
1760981174
Ну естественно ,европейцы они такие - любят друг за друга ....становиться .
Ответить
Таврида
1760981612
Стата у Сафонова лучше чем у макаронника и лягушатника.
Ответить
