Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Дальше будет только хуже»: Гурцкая – о Карпине в «Динамо»

Сегодня, 19:30
2

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о перспективах «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

  • Столичная команда идет на 8-м месте в РПЛ с 16 очками в 12 турах.
  • Отставание от лидеров – 10 баллов.
  • На выходных динамовцы дома едва не проиграли «Ахмату» (2:2), сравняв счет на 93-й минуте.

– Карпин требует, чтобы жестко выполняли его установки. В этом матче ошибка Касереса произошла из-за того, что Карпин измучил его с аутом – он 10 раз выкидывал мяч на Осипенко. Это приводит к тому, что «Динамо» становится посмешищем.

Карпин стоит на бровке и пошагово говорит игрокам, что они должны сделать. Поэтому допускаются ошибки.

– В «Ростове» все выполняли его требования.

– Тогда нужно убрать этот состав «Динамо». Сейчас виноваты все, кроме тренера? Я вижу, что игроки задерганные: Фомин играет свой худший сезон, Глебов – хуже, чем в «Ростове», Осипенко сдулся после получения контракта. Даже игроки, которых привел Валерий Георгиевич, играют хуже.

– Пивоваров сказал, что у Карпина достаточно большой кредит доверия.

– Он командный человек, поддерживает тренера и не хочет идти в преждевременный отпуск вслед за Гафиным. Он прекрасно понимает, что происходит в «Динамо».

Клуб не угадал с тренером. Дальше будет только хуже. Вектор развития – накупить средних игроков, которые будут смотреть тренеру в рот и занимать 4-10 место.

– Почему вы не верите, что Карпин может справиться с этими игроками?

– Я вижу, что не получается. В жесткие схемы футболистов не загонишь.

Какой результат Карпина заставит руководство оставить его? У «Динамо» предстоит две страшные игры: с «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Я боюсь, что до Нового года в руководстве «Динамо» могут задуматься об отставке.

Еще по теме:
Названы три топ-клуба Европы, следящие за Батраковым 5
Гурцкая объяснил свои слова про конфликт в «Динамо» из-за Карпина
Гурцкая – о Глушенкове и Аршавине: «Когда наши ветераны делают такие сравнения, мне не хочется стареть»
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Гурцкая Тимур
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1760979328
Тут история такая-гнобит Карпина Гурцкая: но кого, етишкин кот, это в принципе гребёт?
Ответить
andr45
1760979551
«Дальше будет только хуже»: Гурцкая – о Карпине в «Динамо» Гурцкая, ка всегда не права) Уверен, что в десятку Карпуша-дорогуша войдет!
Ответить
Главные новости
ФотоТоп-10 клубов с самыми дорогими составами в мире по версии Transfermarkt
20:44
Акинфеев – о Капелло в сборной России: «Карал просто нещадно»
20:33
1
Абаскаль отреагировал на критику Мостового
20:20
1
Тренер «ПСЖ» Энрике встал на защиту конкурента Сафонова
20:00
5
Пономарев высказался об уходе Станковича из «Спартака» в сборную Сербии
19:50
«Дальше будет только хуже»: Гурцкая – о Карпине в «Динамо»
19:30
2
Глушаков предложил «Спартаку» российского тренера
19:19
7
У команды Юрана месяц нет побед
19:10
6
Суд вынес решение по апелляции «Крыльев», с которых взыскали более 900 миллионов рублей
19:00
2
Сафонов не говорил руководству «ПСЖ» о желании покинуть клуб
18:35
2
Все новости
Все новости
Бородин ответил, кто талантливее – Аршавин или Батраков
20:08
1
37-летний Дзюба сделал больше всех пасов под удар с игры в этом сезоне РПЛ
19:40
1
Глушаков предложил «Спартаку» российского тренера
19:19
7
Суд вынес решение по апелляции «Крыльев», с которых взыскали более 900 миллионов рублей
19:00
2
«Спартак» назвали «хедлайнером РПЛ по провальным трансферам»
18:43
11
Реакция Мостового на приглашение пройти тренерскую стажировку в европейском клубе
18:27
7
Шпилевский из «Пари НН» повторил тренерский антирекорд чемпионата России
18:18
1
Червиченко опасается перемен в «Ростове»
17:51
4
Баринов может продолжить карьеру за пределами Европы
17:41
5
Экс-советник Федуна усомнился в перспективах Спаллетти в «Спартаке»
17:17
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»
16:56
1
Журналист объяснил, почему обратился к Галактионову по имени без отчества
16:38
6
Мостовой высказался о будущем тренере «Спартака»
16:29
5
Названы три топ-клуба Европы, следящие за Батраковым
16:16
6
«Пари НН» повторил антирекорд чемпионата России
16:04
Клопп отказал «Спартаку»: «Без шансов»
15:54
7
Червиченко – о будущем тренере «Спартака»: «Он нужен Кахигао, чтобы удобнее было тратить деньги»
15:15
8
РПЛ потроллила Галактионова, требующего называть его по отчеству
15:07
4
Абаскаль потребовал от «Спартака» стать чемпионом
14:48
7
Только два игрока РПЛ в 21-м веке забивали в 5 московских дерби подряд
14:38
1
ФотоСпартаковец Маркиньос объяснил, зачем подворачивает шорты
14:14
4
Батраков повторил рекорд Жо и Кержакова
13:45
2
Черданцев: «Кто такая тетя Раиса?»
13:27
10
Галактионов объяснил свое поведение на пресс-конференции после матча с ЦСКА
13:13
21
Мостовой назвал российскую команду, которая будет доминировать в ближайшие годы
13:08
3
Сычев оценил шансы «Локомотива» на чемпионство
12:50
1
Губерниев оценил шансы России на возвращение в международный футбол
12:25
Газзаев назвал команду с «очень серьезной заявкой» на чемпионство в РПЛ
12:13
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 