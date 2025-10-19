Карпин прокомментировал спасение «Динамо» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итог матча 12-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).

Москвичи спаслись на 90+4 минуте.

Впервые после разрыва «крестов» забил нападающий Константин Тюкавин.

«Динамо» идет в РПЛ 8-м.

– «Динамо» много пропускает в концовках. Есть что‑то общее у всех этих мячей?

– Что‑то общее есть. Смотря какие игры брать. Если условно счет 3:0, то это расслабленность. Но мы в каждой игре отдаем голевые передачи соперникам. Сегодня такую передачу отдали с аута.

– Можете прокомментировать пенальти в ворота «Динамо»?

– У меня есть комментарии, но озвучивать их не буду. Мне все понятно.