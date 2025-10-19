В «Динамо» прояснили будущее Карпина на фоне очковых потерь

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал понять, что клуб пока не планирует увольнять главного тренера Валерия Карпина.

– Что скажете о результате команды?

– Результатами мы недовольны. Очков сильно меньше, чем ожидали. Находимся не на том месте, на которой хотим оказаться по итогам.

– Стоит ли кадровый вопрос?

– Кадровый вопрос не стоит.

– Сколько вы готовы ждать?

– Сейчас только первая часть сезона. Мы участвуем в обоих соревнованиях.