В «Динамо» прояснили будущее Карпина на фоне очковых потерь

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал понять, что клуб пока не планирует увольнять главного тренера Валерия Карпина.
– Что скажете о результате команды?
– Результатами мы недовольны. Очков сильно меньше, чем ожидали. Находимся не на том месте, на которой хотим оказаться по итогам.
– Стоит ли кадровый вопрос?
– Кадровый вопрос не стоит.
– Сколько вы готовы ждать?
– Сейчас только первая часть сезона. Мы участвуем в обоих соревнованиях.
- В 12-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (2:2) дома.
- Москвичи занимают 8-е место.
- «Динамо» без трофеев с 1995 года.
Источник: «Матч ТВ»