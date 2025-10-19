Титов прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов оценил матч 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.

«Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте. «Ростов» поднялся на 10-ю строчку.

– Чего не хватило «Спартаку» в матче с «Ростовом»? Отсутствие Жедсона сыграло злую шутку?

– Жедсон в хорошей форме, делал результат – это факт. К сожалению, его не было по здоровью. Матч разделился на то, что было до удаления и после. Надо отдать должное «Ростову», с ними всегда сложно играть. Команда, в большинстве своeм, состоит из россиян, плюс качественные легионеры. Команда живeт по средствам, они сыграны. Там нет больших изменений. То, что выстроил Карпин и его штаб, даeт свои плоды. Есть испанская изюминка.

Играть дома, при своих болельщиках, 10 на 11... Нам в своe время было без разницы! Мы играли и вдевятером в Лиге чемпионов против «Спарты». И отыгрывались! Не хочу упрекнуть нынешних футболистов, но когда ты играешь в атаку, тебе хочется большего. Сегодняшний футбол немного закрытый, более осторожный. Нашим «лилипутам» Маркиньосу, Барко и Угальде нужно пространство, чтобы можно было разбежаться, финтить. Удаление сказалось.

– Что было в эпизоде с удалением Джику? Недостаток мастерства или отсутствие концентрации?

– Наверное, всe в совокупности. И адаптация. Там не надо было бежать за Голенковым. Надо сделать два шага вперeд и увидеть линию. На повторе видно, что игроки, которые были на линии с Джику, сделали шаг вперeд. А он сделал шаг назад и побежал с Голенковым. Вы должны это отрабатывать на тренировках, это математика! Понятно, что он новичок и только присоединился к команде. Даже удивительно, что красную карточку показали не сразу, было понятно, что это удаление.