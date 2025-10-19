Павлюченко проанализировал нашумевший гол Воробьева

Бывший форвард «Локомотива» Роман Павлюченко отреагировал на гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА (3:0).
- Ворота ЦСКА защищал Владислав Тороп.
- «Локо» вышел на 1-е место.
- «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.
«Это удача. Воробьев не бил, а делал передачу, что бы он ни говорил.
Но что делал вратарь? Даже я бы такое не пропустил. Ну как с угла пропускать? Тороп сыграл неудачно.
Гол вратарский, но все голкиперы ошибаются. Не думаю, что он расстроится и потеряется как вратарь. Партнеры должны были поддержать его в раздевалке после матча», – сказал Павлюченко.
Источник: Metaratings