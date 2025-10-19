Назван самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в сентябре

Появились цифры проверок на допинг в РПЛ за сентябрь. Самый проверяемый клуб – «Краснодар».

«Всего РУСАДА проверило на допинг в первый месяц осени 20 футболистов РПЛ, из них восемь выступают за «Краснодар». Это Александр Черников (второй раз в 2025 году), Даниил Голиков, Александр Корякин, Данила Козлов, Валентин Пальцев (второй раз за год), Сергей Петров, Виталий Стежко и Дмитрий Васильев.

Российское антидопинговое агентство также протестировало в сентябре четырех игроков калининградской «Балтики», по два – из казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата», по одному – из тольяттинского «Акрона», нижегородского «Пари НН», а также московских «Спартака» и «Локомотива», – написал источник.