Радимов привел аргументы, почему супергол Воробьева залетел не случайно

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал гол форварда «Локо» Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА (3:0).
- Ворота ЦСКА защищал Владислав Тороп.
- «Локо» вышел на 1-е место.
- «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.
«Прессинговал здорово. По вращению мяча он понял, что тот не выкатится за лицевую и застрянет в траве. Он сообразил быстро. Как по мне, то он бил. С такой силой передачу не дают.
К тому же он не бросил на ворота. Так он бы показал Торопу, что может ударить», – сказал Радимов.
Источник: «Матч ТВ»