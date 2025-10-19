Радимов привел аргументы, почему супергол Воробьева залетел не случайно

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал гол форварда «Локо» Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА (3:0).

Ворота ЦСКА защищал Владислав Тороп.

«Локо» вышел на 1-е место.

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.

«Прессинговал здорово. По вращению мяча он понял, что тот не выкатится за лицевую и застрянет в траве. Он сообразил быстро. Как по мне, то он бил. С такой силой передачу не дают.

К тому же он не бросил на ворота. Так он бы показал Торопу, что может ударить», – сказал Радимов.