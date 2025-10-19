Воробьев рассчитывает на премию Пушкаша за свой феноменальный гол

Игрок «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался о голе в ворота ЦСКА в 12-м туре РПЛ (3:0).

Ворота ЦСКА защищал Владислав Тороп.

«Локо» вышел на 1-е место.

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.

«Внукам буду рассказывать. Хотел подать, конечно, но получилось, как получилось. Удар получился сумасшедшим, наклбол. Гол посвящаю себе.

Доля ошибки Торопа в этом голе тоже есть, и это хорошо. Для нас это плюс. Увидел, что мяч не выйдет, и побежал, попытался достать. А футбольный бог вознаградил за старания. Можно и на премию Пушкаша замахнуться. Но самое главное – победа команды», – сказал Воробьев.