Воробьев рассчитывает на премию Пушкаша за свой феноменальный гол

Игрок «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался о голе в ворота ЦСКА в 12-м туре РПЛ (3:0).
- Ворота ЦСКА защищал Владислав Тороп.
- «Локо» вышел на 1-е место.
- «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.
«Внукам буду рассказывать. Хотел подать, конечно, но получилось, как получилось. Удар получился сумасшедшим, наклбол. Гол посвящаю себе.
Доля ошибки Торопа в этом голе тоже есть, и это хорошо. Для нас это плюс. Увидел, что мяч не выйдет, и побежал, попытался достать. А футбольный бог вознаградил за старания. Можно и на премию Пушкаша замахнуться. Но самое главное – победа команды», – сказал Воробьев.
Источник: «Чемпионат»