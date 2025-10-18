Жена Карпина прокомментировала неудачные результаты «Динамо»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Динамо» Валерия Карпина, высказалась о стартовом отрезке супруга в клубе.

– Если в сборной все спокойно, то в «Динамо» есть сложности с набором очков, с игрой. Карпин переживает или, наоборот, спокоен?

– Он, в принципе, всегда переживает, даже если команда хорошо идет. В любые отрезки. А сейчас тем более – новая команда. Так что это нормально. Идет становление. Можно, конечно, предположить, что он зашел бы в новый клуб и с порога они стали выигрывать все матчи. Но это вряд ли возможно.

– Так бывает.

– Ну, это знаете, скорее, эмоциональное. А когда строится новая игра… Москва не сразу строилась.