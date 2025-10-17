Талалаев высказался о расистском скандале вокруг Сперцяна

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на ситуацию между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«Я уверен, что Сперцян не может так говорить. Я знаю, как он объединяет игроков, в том числе и темнокожих. Когда ты проводишь с этими ребятами много времени, то отношение в любом случае меняется.

А когда на поле бьют по лицу, то я бы все равно наказывал дополнительно. Как тренер. Даже если это игрок моей команды. Даже деньгами.

Хотите выяснить отношения? Я за. Когда я был тренером «Ахмата», у нас был матч со «Спартаком». И тогда я сказал Швецу: «За такие слова я бы ждал его у автобуса. И уже не прощал бы». У нас так было принято. Но не на поле.

Как тренер ты должен чему учить? Мы можем учить, чтобы они падали и исполняли пируэты, гранд батман, каждое нарушение могут приукрашивать. Но мы должны педагогически воспитывать личности. Сейчас мы постепенно возвращаем футбол в мужской вид спорта», – сказал Талалаев.