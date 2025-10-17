Радимов одним словом охарактеризовал происходящее в «Торпедо»

Владислав Радимов оценил тренерскую чехарду в «Торпедо».

Московская команда занимает последнее место в PARI Первой лиге с 10 очками после 14 туров.

С начала сезона клуб несколько раз менял тренеров. Накануне вернули Олега Кононова, уволенного два месяца назад. Он сменил Дмитрия Парфенова, проработавшего 32 дня.

Торпедовцы должны были выступать в РПЛ-2025/26, но их исключили за попытку подкупа судей.

«Как вообще такое возможно? Вот я, к примеру, футболист «Торпедо». У команды ушел главный тренер, но через месяц он возвращается. Я его не буду воспринимать. Во всяком случае, я бы так отреагировал.

Это какая‑то клоунада. Это выглядит комично, какая‑то карикатура», – сказал Радимов.