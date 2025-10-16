Тренер «Ростова» Альба отреагировал на отставку президента клуба

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался об уходе президента клуба Арташеса Арутюнянца.

Арутюнянц был президентом «Ростова» с 2017 года.

Сообщалось о серьезных финансовых проблемах клуба.

Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 11 турах.

– Для меня это было неожиданно. Не думаю, что кто-то в команде воспринял эту новость положительно.

Тем не менее, он акционер клуба и состоит в совете директоров. Не думаю, что уход с должности президента сильно повлияет на его участие в жизни команды.

– Насколько сильно Арташес Арутюнянц вовлечен в спортивную жизнь команды?

– Максимально. Мы постоянно говорили о команде, я мог позвонить ему в любое время дня и ночи, чтобы посоветоваться, как решить ту или иную проблему, или просто услышать его мнение.

Бывало сидели по несколько часов и обсуждали планы на игру, возможную тактику... Арташес очень хорошо понимает футбол, менталитет российских игроков.

– Вы уже общались с ним после объявления новости об уходе?

– Нет, он пока не на связи. Я думаю, что мы обязательно пообщаемся через какое-то время и все обсудим.

– Что вы сказали игрокам?

– Сказал, что нужно отключиться от новостного шума и сконцентрироваться на важнейшей игре против «Спартака». Самое важное сейчас – это набирать очки.