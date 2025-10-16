Лучшие игроки мира по созданию голевых моментов

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших игроков мира по созданию голевых моментов.
В расчет брались только матчи национальных чемпионатов за последние полгода.
В топ-3 сразу два футболиста «Барселоны», представителей РПЛ в списке нет.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
- Ламин Ямаль («Барселона») – 100 (коэффициент);
- Арда Гюлер («Реал») – 98,1;
- Рафинья («Барселона») – 95,3;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 95,2;
- Федерико Димарко («Интер») – 93,3;
- Кевин Де Брюйне («Наполи») – 93,3;
- Исмаила Сарр («Кристал Пэлас») – 92,8;
- Дан Битон («Хапоэль Беер-Шева») – 92,4;
- Юнус Акгюн («Галатасарай») – 91,6;
- Джердан Шакири («Базель») – 91,5.
Источник: CIES Footbal Observatory