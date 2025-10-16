Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лучшие игроки мира по созданию голевых моментов

Сегодня, 15:00

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших игроков мира по созданию голевых моментов.

В расчет брались только матчи национальных чемпионатов за последние полгода.

В топ-3 сразу два футболиста «Барселоны», представителей РПЛ в списке нет.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

  1. Ламин Ямаль («Барселона») – 100 (коэффициент);
  2. Арда Гюлер («Реал») – 98,1;
  3. Рафинья («Барселона») – 95,3;
  4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 95,2;
  5. Федерико Димарко («Интер») – 93,3;
  6. Кевин Де Брюйне («Наполи») – 93,3;
  7. Исмаила Сарр («Кристал Пэлас») – 92,8;
  8. Дан Битон («Хапоэль Беер-Шева») – 92,4;
  9. Юнус Акгюн («Галатасарай») – 91,6;
  10. Джердан Шакири («Базель») – 91,5.

Еще по теме:
Предсказан победитель ЧМ-2026 и лучший бомбардир 2
«Барселоне» предложили 400 миллионов за Ямаля 3
Зидан: «Есть один футболист, который меня впечатляет» 3
Источник: CIES Footbal Observatory
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Рейтинг Кристал Пэлас Наполи Интер Ливерпуль Реал Барселона Де Брюйне Кевин Салах Мохамед Димарко Федерико Сарр Исмаила Рафинья Гюлер Арда Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1760621886
...что значит - "создание голевого момента"? Это последний пас под удар или сам создал и завершил, либо открылся и забил? Кто может растолковать именно данный рейтинг, именно этого ресурса?...
Ответить
Главные новости
КДК РФС вынес решение по делу Сперцяна и Ндонга
16:16
Романцев сделал неожиданное заявление о сотрудничестве с «Пари НН»
16:04
1
В ФИФА ответили на угрозы Трампа отобрать у Бостона матчи ЧМ-2026
15:53
1
Ташуев отреагировал на интервью Станковича: «Это надуманные вещи»
15:43
Кокорин назвал Смолова «чайником»: «В той же «Кофемании» подраться – это нужно умудриться»
15:30
«Спартак» призвали выгнать Станковича после его слов о критике из-за национальности
14:48
7
Бубнов усомнился в уровне сборной России: «Грузия и Азербайджан сильнее»
14:38
4
Челестини прокомментировал состояние Акинфеева и других травмированных игроков ЦСКА
14:28
1
Реакция Семина на уход президента «Ростова»
13:47
«Рад присоединиться к великому и родному клубу»: экс-директор ЦСКА – о назначении в «Спартак»
13:07
5
Все новости
Все новости
Лучшие игроки мира по созданию голевых моментов
15:00
Российский форвард попал в топ-50 лучших завершителей атак в мире
Вчера, 19:10
2
В «Барселоне» раздражены решением Левандовского
Вчера, 16:29
1
«Барселона» продлила контракт с основным полузащитником
Вчера, 14:59
«Барселона» перед Эль Класико лишилась основного форварда
14 октября
Клуб Захаряна может увести тренера у «Спартака»
13 октября
3
Президент «Барселоны» сделал заявление об отношениях с Месси
13 октября
Зидан ответил, когда решил стать тренером
13 октября
Президент «Барсы» Лапорта сделал выбор между сексом и деньгами
13 октября
2
Зидан объяснил, почему закончил карьеру в 34 года
13 октября
2
Лапорта: «Если Бог есть, то он с «Барсой»
13 октября
1
Пике: «ДНК «Реала» – ныть, если не получилось сжульничать»
13 октября
3
«Барселоне» предложили 400 миллионов за Ямаля
13 октября
3
Два игрока «Барселоны» травмировались в сборной Испании
13 октября
Хави назвал топ-футболиста, которого бы подписал в «Барсу»
13 октября
Зидан: «Есть один футболист, который меня впечатляет»
13 октября
3
Мбаппе назвал своего кумира в футболе: «Счастлив, что могу с ним общаться»
12 октября
2
Ибрагович назвал игрока, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Дембеле
12 октября
7
«Барселона» приняла важное решение по 37-летнему Левандовскому
12 октября
3
«Реал» определился с заменой Винисиусу
11 октября
4
Из «Овьедо» уволили экс-игрока «Рубина»
10 октября
Стало известно, почему форвард «Реала» Эндрик ни разу не сыграл в этом сезоне
10 октября
Мбаппе высказался о повышенном внимании к Ямалю
10 октября
2
«Реал» выбирает между тремя центральными защитниками
9 октября
Винисиус стал погорельцем
9 октября
4
Стало известно, сколько денег «Барселона» должна за трансферы
9 октября
1
Дани Алвес стал отцом через полгода после оправдания по делу об изнасиловании
9 октября
2
Игрок «Барселоны» выступил против переноса матча с «Вильярреалом» в США
9 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 