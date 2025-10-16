Лучшие игроки мира по созданию голевых моментов

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших игроков мира по созданию голевых моментов.

В расчет брались только матчи национальных чемпионатов за последние полгода.

В топ-3 сразу два футболиста «Барселоны», представителей РПЛ в списке нет.

Первая десятка рейтинга выглядит так: