Черчесов сказал, как «Спартаку» сохранить статус народной команды

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на слова Дмитрия Аленичева о «народной команде» в России.
– Аленичев заявил, что «Спартак» может потерять статус народной команды, если «Зенит» станет чемпионом 8 раз за 10 лет. Как вы считаете, этот статус навеки у красно-белых, или он может перейти к питерцам?
– Навеки в спорте ничего не остается, если ты это не подтверждаешь. В какой-то степени с Дмитрием Анатольевичем я могу согласиться.
Последние 10 лет каждый мальчик видит, кто становится чемпионом – хочешь или не хочешь – симпатия переходит к тем, кто выигрывает.
«Спартак» был народной командой, но чтобы этот статус сохранить, им нужно немного что-то делать, в этом нет ничего сложного – надо постоянно выигрывать титулы.
- У «Зенита» 6 чемпионских титулов за 7 последних сезонов.
- «Спартак» не брал золото с 2017 года.
Источник: «РБ Спорт»