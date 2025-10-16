Черчесов сказал, как «Спартаку» сохранить статус народной команды

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на слова Дмитрия Аленичева о «народной команде» в России.

– Аленичев заявил, что «Спартак» может потерять статус народной команды, если «Зенит» станет чемпионом 8 раз за 10 лет. Как вы считаете, этот статус навеки у красно-белых, или он может перейти к питерцам?

– Навеки в спорте ничего не остается, если ты это не подтверждаешь. В какой-то степени с Дмитрием Анатольевичем я могу согласиться.

Последние 10 лет каждый мальчик видит, кто становится чемпионом – хочешь или не хочешь – симпатия переходит к тем, кто выигрывает.

«Спартак» был народной командой, но чтобы этот статус сохранить, им нужно немного что-то делать, в этом нет ничего сложного – надо постоянно выигрывать титулы.