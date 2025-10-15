Введите ваш ник на сайте
  Экс-тренер «Факела»: «Я на 100% готов заменить Станковича в «Спартаке»

Экс-тренер «Факела»: «Я на 100% готов заменить Станковича в «Спартаке»

Сегодня, 14:52
8

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил о готовности возглавить «Спартак».

«Я против иностранных тренеров, которые не соответствуют уровню и амбициям РПЛ. Когда приезжают топовые легионеры, мы все получаем удовольствие от их игры – так бы хотелось и с тренерами.

Станкович был замечательным футболистом, но как тренер еще не реализовал себя в полной мере. Нестабильная игра «Спартака» – это его вина, ведь состав у них один из сильнейших в лиге.

Пока я его работу не понял, хотелось бы увидеть его задуманные идеи, так как в игре этого на данный момент нет. Ни в коем случае не осуждаю его, но он должен был уже показать свой уровень, ведь в России работает долгое время.

Например, Галактионов – все понимают его футбол, как и стиль Карпина. А что у «Спартака»? Постоянная ротация, игра либо в два, либо в три защитника. Красно-белые должны быть более убедительными.

Конечно, я хочу работать в «Спартаке». Кто не хотел бы? Покажите этого человека. Это бренд, высочайший уровень – клуб, о котором мечтает подавляющее количество тренеров.

Готов ли я заменить Станковича? Я на 100 процентов готов заменить Деяна в «Спартаке», – сказал Пятибратов.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
  • Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Пятибратов Дмитрий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1760529544
съесть то он съест да кто ему даст
Ответить
Skull_Boy
1760530105
Ты на 100% пойдешь на х...
Ответить
aaaaahhhh
1760531058
еще одна звезда...
Ответить
Spartak_forv@
1760531241
Рассуждает,как будто он сам минимум Фабио Капелло...
Ответить
...уефан
1760532359
..."Ну!? Кто, ещё желает комиссарского тела!?"(с)...
Ответить
ПалкоВводецъ007
1760534692
Этот, так называемый "бренд", давно растворился в ведре с бромонтаном. Гыгыгы
Ответить
