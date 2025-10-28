Пятибратов назвал российского футболиста, цена которого 50 миллионов: «Наш бриллиант»

Российский тренер Дмитрий Пятибратов высоко оценил игру Матвея Кисляка. По его мнению, полузащитник ЦСКА оценивается в 50 миллионов евро.

«Как только мы начнeм играть в Европе, быстрее бы уже, цена Кисляка сразу вырастет. Думаю, человек стоимостью под 50 миллионов евро у нас есть, это наш бриллиант. И по нему видно, что он не испорченный, у него нет замашек звeздности. Это такой зрелый парень, будто он уже всю жизнь играет в Премьер-лиге.

А что будет дальше? Думаю, если его потенциал будут правильно использовать, то это человек, который будет играть на уровне топ-3», – сказал Пятибратов.