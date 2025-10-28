Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Пятибратов назвал российского футболиста, цена которого 50 миллионов: «Наш бриллиант»

Пятибратов назвал российского футболиста, цена которого 50 миллионов: «Наш бриллиант»

28 октября, 13:27
17

Российский тренер Дмитрий Пятибратов высоко оценил игру Матвея Кисляка. По его мнению, полузащитник ЦСКА оценивается в 50 миллионов евро.

«Как только мы начнeм играть в Европе, быстрее бы уже, цена Кисляка сразу вырастет. Думаю, человек стоимостью под 50 миллионов евро у нас есть, это наш бриллиант. И по нему видно, что он не испорченный, у него нет замашек звeздности. Это такой зрелый парень, будто он уже всю жизнь играет в Премьер-лиге.

А что будет дальше? Думаю, если его потенциал будут правильно использовать, то это человек, который будет играть на уровне топ-3», – сказал Пятибратов.

  • Кисляк провел 13 матчей в этом сезоне РПЛ, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.
  • Его рыночная цена – 16 млн евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей Пятибратов Дмитрий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1761648168
Практика показывает не надо наших перехваливать. Пусть на таком уровне ещё пару сезонов отыграет, а там видно будет.
Ответить
FFR
1761650425
Как только мы начнем играть в Европе ( ключевое слово)
Ответить
neim
1761652263
Что же вы цуки сразу всё на миллионы переводите ? (((
Ответить
boris63
1761652556
Хватит уже звездить пацанов.
Ответить
Чермындыр
1761652680
Рано ему еще такие дифирамбы петь. В матче с Локо много бестолковой беготни у него было. Со слабыми соперниками уровня Акрона, он хорошо смотрится. В матче с более мастеровитыми соперниками - пока не всегда уверенно Однозначно задатки очень перспективные, но опыта нужно побольше
Ответить
Интерес
1761654682
Последние три матча он себе в зачёт записать не может.Так-эпизодами.Пока Батраков сильнее и эффективнее в одну калитку.
Ответить
шахта Заполярная
1761655674
Пятибратову больше не наливайте
Ответить
Foxitkuban
1761661577
Почему мне так стыдно за Пятибратова...
Ответить
send.ipi-sms
1761667550
Как только мы начнeм играть в Европе------- Через эти 15 лет у Кисляка цена упадет.Ему ж тогда будет 35.
Ответить
Вжыхъ
1761682310
Хороший игрок весьма, тут однозначно. Интересно что будет лет через пять, да. Один из немногих игроков, в которых хочется верить.
Ответить
