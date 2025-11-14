Введите ваш ник на сайте
Еще один российский тренер вызвался возглавить «Спартак»

Сегодня, 16:46
11

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов готов принять «Спартак».

  • На этой неделе москвичи уволили Деяна Станковича.
  • Врио главного тренера «Спартака» стал Вадим Романов.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.

«Справился ли бы я с давлением в «Спартаке»? Стресс есть всегда. Давайте рассматривать работу в любом топ-клубе как привилегию. Это счастье. Раз в жизни выпадает шанс работать в топ-клубе. Я работал в «Факеле» и был самым счастливым человеком. А если мы говорим про «Спартак», то это вообще флагман. Давайте будем честными, объективными: грандиозные финансовые условия – про это тоже не надо забывать. Потому что «Спартак» имеет возможность предлагать хорошие условия.

Это возможность работать с лучшими футболистами страны, с лучшими иностранцами, возможность быть популярным. Тебя узнают на улицах. Ты живeшь в лучших отелях. Ты посещаешь зарубежные сборы. Тебя одевают, кормят, поят.

Я вам честно скажу, если бы мне поступило предложение возглавить «Спартак», я бы ни секунды не сомневался. Почему нет? У нас часто недооценивают возможности российских специалистов. Если Станкович испытывает стресс, работая в «Спартаке», я уверяю, в воронежском «Факеле» он бы с ума сошeл. Вот там действительно стресс. Когда ты играешь против самых сильных игроков, когда у тебя нет такой возможности влиять на состав. Они говорят: «Вот у нас проблемы с составом». Да нет, это в «Факеле» могли быть проблемы, когда один-два футболиста выпадают и некем заменить», – сказал Пятибратов.

Россия. Премьер-лига Спартак Пятибратов Дмитрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1763129256
позор)
Ответить
...уефан
1763129428
...да, Дима, в Спартаке можно хапнуть деньгов много, сразу и безнаказанно)...
Ответить
Цугундeр
1763130270
) Потянулись за длинною сисею печенеги, варяги и половцы.. Прибежали славянские мо"лодцы- Ой, ты, гой еси, ну-ка на кол все.. Всё святая земля не народится, не оформится ,не устаканится.. Скоро вырастут во Тарасовке репеня, да бурьяны статные ничего тут уже не изменится Ситуация опять штатная..
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1763130471
Брачные игры в разгаре,хотя вроде не весна
Ответить
ПалкоВводецъ007
1763131726
Пошёл срамтак по руками. Гыгыгы
Ответить
ZAITZEFF2011
1763133362
Выскочка решил денег подзаработать.
Ответить
andr45
1763133832
Пятибратов — отличная кандидатура) Имеет богатый опыт работы ассистента) ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Помощник тренера отвечает за: - своевременное и качественное выполнение им задач по предназначению; - соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины; - соблюдение мер безопасности труда, поддержание порядка, выполнение правил пожарной безопасности на порученном ему участке работы (рабочем месте). За два периода работы с «Факелом» тренер показывал стабильные результаты. В первый раз он одержал три победы в 22 матчах. Во второй период, проведя 23 игры, снова выиграл три матча. Удивительная стабильность!
Ответить
Povedkin
1763134773
Сашке Мостовому дайте.Он давно уже канючит, выпрашивает место тренера.
Ответить
Айболид
1763136090
В очередь , скукины дети ,в очередь !
Ответить
alefreddy
1763140171
поплыли туманы над рекой...
Ответить
