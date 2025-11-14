Еще один российский тренер вызвался возглавить «Спартак»

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов готов принять «Спартак».

На этой неделе москвичи уволили Деяна Станковича.

Врио главного тренера «Спартака» стал Вадим Романов.

Команда идет в РПЛ 6-й.

«Справился ли бы я с давлением в «Спартаке»? Стресс есть всегда. Давайте рассматривать работу в любом топ-клубе как привилегию. Это счастье. Раз в жизни выпадает шанс работать в топ-клубе. Я работал в «Факеле» и был самым счастливым человеком. А если мы говорим про «Спартак», то это вообще флагман. Давайте будем честными, объективными: грандиозные финансовые условия – про это тоже не надо забывать. Потому что «Спартак» имеет возможность предлагать хорошие условия.

Это возможность работать с лучшими футболистами страны, с лучшими иностранцами, возможность быть популярным. Тебя узнают на улицах. Ты живeшь в лучших отелях. Ты посещаешь зарубежные сборы. Тебя одевают, кормят, поят.

Я вам честно скажу, если бы мне поступило предложение возглавить «Спартак», я бы ни секунды не сомневался. Почему нет? У нас часто недооценивают возможности российских специалистов. Если Станкович испытывает стресс, работая в «Спартаке», я уверяю, в воронежском «Факеле» он бы с ума сошeл. Вот там действительно стресс. Когда ты играешь против самых сильных игроков, когда у тебя нет такой возможности влиять на состав. Они говорят: «Вот у нас проблемы с составом». Да нет, это в «Факеле» могли быть проблемы, когда один-два футболиста выпадают и некем заменить», – сказал Пятибратов.