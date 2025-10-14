Введите ваш ник на сайте
ЦСКА должен Гусману деньги за трансфер игрока

Сегодня, 21:31

ЦСКА не выплатил комиссию за покупку полузащитника Родриго Вильягры. Москвичи должны за сделку аргентинскому юристу Гонсало Гусману.

Гусман пожаловался на ЦСКА в ФИФА.

«Гусман и его партнeр обвиняют «армейский» клуб в невыплате комиссии по этой сделке. При этом у них никогда не было агентского договора с Вильягрой. К тому же «Ривер Плейт» уже выплатил Гусману проценты от трансфера», – написал источник.

  • ЦСКА приобрел аргентинца в марте у «Ривер Плейт» за 3,7 миллиона евро.
  • В марте сообщалось, что Вильягру вызвали в суд в Аргентине в качестве свидетеля по делу об отмывании денег.
  • У Вильягры 2 матча за ЦСКА.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера ЦСКА Вильягра Родриго
