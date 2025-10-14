Слишкович впервые прокомментировал свой уход из «Оренбурга»

Владимир Слишкович высказался о своем увольнении из «Оренбурга». Его отправили в отставку 5 октября.

«Конечно, понимаю решение «Оренбурга» о моей отставке. Я должен сказать, что со всем «Оренбургом» и в первую очередь с Кириллом Волженкиным и Исмаилом Ибрагимовым у меня были очень хорошие отношения. Мы могли здорово общаться, коммуницировать и вместе решать проблемы. Моя отставка – решение клуба, и я его понимаю. Оно касается работы, а нужно уметь видеть разделять работу и личные взаимоотношения. Уверен, что им это тоже далось непросто. И мне жаль, потому что я знаю, сколько сил и времени потратил на помощь «Оренбургу».

Но я принял это решение – не могу ни на кого злиться. Это работа. Говорят, одна дверь закрывается, другая – открывается. В этом суть тренерской профессии, это совершенно нормально. Я от всего сердца желаю «Оренбургу» успеть добиться своих целей. Знаю, сколько мы вместе над этим работали и сколько сил отдали клубу.

Не было ни одной причины, почему наше сотрудничество могло закончиться плохо. «Оренбург» был со мной очень корректен, а я отвечал тем же. Всегда был профессионалом и порядочным человеком, всегда работал в интересах клуба и команды. Думаю, это было видно», – сказал Слишкович.