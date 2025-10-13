Зидан ответил, когда решил стать тренером

Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о периоде после завершения футбольной карьеры в 34-летнем возрасте.

«В 34 года я ушел, заботился о семье, много путешествовал. После трех лет наслаждения жизнью я спросил себя: «Что мне делать дальше?»

Мой друг был тренером, мы разговаривали часами, а потом я подумал: «Мне нужно подготовиться».

Я не собирался быть тренером, но после трех лет тренерских курсов в конце концов я понял, что мне это нравится», – рассказал Зидан.