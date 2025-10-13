Введите ваш ник на сайте
Зидан ответил, когда решил стать тренером

Вчера, 22:31

Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о периоде после завершения футбольной карьеры в 34-летнем возрасте.

«В 34 года я ушел, заботился о семье, много путешествовал. После трех лет наслаждения жизнью я спросил себя: «Что мне делать дальше?»

Мой друг был тренером, мы разговаривали часами, а потом я подумал: «Мне нужно подготовиться».

Я не собирался быть тренером, но после трех лет тренерских курсов в конце концов я понял, что мне это нравится», – рассказал Зидан.

  • Француз на взрослом уровне возглавлял только «Реал».
  • С мадридцами он выиграл 11 трофеев за 5 неполных сезонов.

Еще по теме:
Зидан объяснил, почему закончил карьеру в 34 года 1
Зидан: «Есть один футболист, который меня впечатляет» 1
Зидан назвал сильнейшую команду в истории футбола 4
Источник: La Gazzetta dello Sport
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
