Жерсон озвучил руководству «Зенита» итоговое решение по своему будущему

Полузащитник Жерсон инициировал встречу с руководством «Зенита», чтобы прояснить ситуацию со своим будущим.

Сообщалось, что 28-летний футболист хочет покинуть петербургский клуб уже зимой, в связи с чем инициировал переговоры с «Палмейрасом».

По информации Metaratings, бразилец сообщил зенитовским боссам, что не собирается уходить из команды.