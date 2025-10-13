Жерсон озвучил руководству «Зенита» итоговое решение по своему будущему

Полузащитник Жерсон инициировал встречу с руководством «Зенита», чтобы прояснить ситуацию со своим будущим.
Сообщалось, что 28-летний футболист хочет покинуть петербургский клуб уже зимой, в связи с чем инициировал переговоры с «Палмейрасом».
По информации Metaratings, бразилец сообщил зенитовским боссам, что не собирается уходить из команды.
- Жерсон не играет с 23 августа. До этого провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- Хавбека купили в июле у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
Источник: Metaratings