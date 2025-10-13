Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жерсон озвучил руководству «Зенита» итоговое решение по своему будущему

Жерсон озвучил руководству «Зенита» итоговое решение по своему будущему

Сегодня, 19:10
11

Полузащитник Жерсон инициировал встречу с руководством «Зенита», чтобы прояснить ситуацию со своим будущим.

Сообщалось, что 28-летний футболист хочет покинуть петербургский клуб уже зимой, в связи с чем инициировал переговоры с «Палмейрасом».

По информации Metaratings, бразилец сообщил зенитовским боссам, что не собирается уходить из команды.

  • Жерсон не играет с 23 августа. До этого провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
  • Хавбека купили в июле у «Фламенго» за 25 миллионов евро.

Еще по теме:
Известна причина, по которой «Зенит» хочет расстаться с 25-миллионным новичком 14
Агент объяснил, почему «Зенит» может продать Жерсона зимой
Погребняк – о легионере «Зенита»: «Надо избавляться от этого балласта» 16
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон
Рекомендуем
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
За что бан ?
1760372423
Во,во - зимой , босиком и пешком .
Ответить
Garrincha58
1760372538
Санту Барбару по ходу возобновляют 1001 серия .... продолжение следует не пропустите
Ответить
Дубина
1760372572
Бревно 30-и миллионное((( ЗПРФ...
Ответить
Freyd
1760372815
Разрывай контракт
Ответить
Галина Бронемясова
1760374622
руководство сделало правильно, решив дать ему полноценный отдых. просто в прошлом сезоне жерсон вошёл в топ-3 игроков в мире по количеству матчей (на кчм ещё играл). приехал сдохшим. посмотрели, оценили, решили не напрягать, да и вендел никуда не ушёл, так что проблем никаких, пусть отдыхает сейчас. хрякам ещё только предстоит оценить, какой козырь есть в рукаве у зенита. дубина потом сныкается в бачке, когда жерсон выйдет на поле.
Ответить
neim
1760374995
И то верно. Зачем куда-то уходить, когда сидя на лавке и ни чего не делая, можно получать свои "кровные" газодоллары ? )))
Ответить
Хулиганин
1760375477
Писали же, что Вендел взял над ним шефство. Вот прямо видно, многому уже научил. Как груши оплачивать за хорошие бабки. Посмотрим на сколько на зимние сборы опоздает. Короче просек уже Жерсон фишку, что можно гегемона болтами обложить.
Ответить
Тинез Розоп
1760377249
Ещё одного привязали…(Вендел цепью поделился)
Ответить
Главные новости
В Израиле жестко ответили на призывы отстранить команды от международных турниров
21:47
Гурцкая – о Глушенкове и Аршавине: «Когда наши ветераны делают такие сравнения, мне не хочется стареть»
21:35
Карпин – о символе на банкноте 500 рублей: «Я проголосовал бы за Лабубу»
21:21
6
Определился еще один дебютант чемпионата мира
21:09
ТОП-10 самых титулованных клубов в истории футбола
21:00
Тренер Боливии двумя словами описал сборную России
20:55
Карпин высказался о решении Хайкина отказаться от сборной России
20:33
5
Два футболиста покинули расположение сборной России
20:20
Гурцкая против назначения Ивича в «Спартак» по двум причинам
20:08
Президент «Барсы» Лапорта сделал выбор между сексом и деньгами
19:57
3
Все новости
Все новости
Молодежная сборная России сыграла вничью с Беларусью
20:44
Карпин высказался о решении Хайкина отказаться от сборной России
20:33
5
Два футболиста покинули расположение сборной России
20:20
Гурцкая против назначения Ивича в «Спартак» по двум причинам
20:08
Пономарев прокомментировал решение Хайкина сменить гражданство
19:45
Смородская раскрыла, почему «Спартак» игнорирует российских тренеров
19:30
5
Жерсон озвучил руководству «Зенита» итоговое решение по своему будущему
19:10
11
Семин дал прогноз на матч Россия – Боливия
18:50
1
Кисляк ответил, готов ли он всю карьеру провести в ЦСКА
18:30
2
Быстров объяснил, почему «Спартак» должен уволить Станковича
18:18
6
Реакция Мостового на решение Хайкина сменить гражданство
17:53
Глушаков охарактеризовал Батракова
17:17
Черчесов объяснил, почему не пожал руку Сперцяну: «Можно и схлопотать»
17:05
3
Ловчев определил самую слабую линию сборной России
16:54
Губерниев ответил, считает ли он Хайкина предателем России
16:41
2
Быстров объяснил критику игры Соболева
16:29
2
Прокуратура начала рассмотрение дела «Химок»
16:00
2
Божович оценил вероятность назначения Станковича в сборную Сербии
15:50
Карпина призвали больше не вызывать Сафонова в сборную России
15:40
5
Быстров отреагировал на сравнения Глушенкова с Аршавиным
15:30
1
Аленичев назвал условие для перехода статуса «народной команды» от «Спартака» к «Зениту»
15:15
12
Защитник ЦСКА Лукин рассказал, против кого хотел бы сыграть: «Это мечта любого игрока»
15:00
Топ-5 лучших российских футболистов по версии Билялетдинова
14:48
1
Мостовой: «Конечно, я бы тренировал не хуже, чем Станкович»
14:38
12
В РФС сообщили, когда сборная России сыграет с Парагваем
14:28
Бразильский талант отказал «Зениту»
13:59
13
Алексей Миранчук высказался о футбольном матче Россия – США
13:28
Реакция Семина на решение Хайкина сменить гражданство
13:07
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 