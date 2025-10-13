Алексей Миранчук высказался о футбольном матче Россия – США

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук оценил идею с проведением товарищеского матча между сборными России и США.

Ранее сообщалось, что встреча может пройти в 2026 году.

– Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил, что идут переговоры о матче сборных России и США. Как вам такая идея?

– Честно, не слежу за такими новостями, так как это все-таки решается на верхах. Пока у нас нет никакой официальной информации. Если разговаривают по поводу матча, то могу сказать, что это будет такое неожиданное, радостное событие, такой микс эмоций. Посмотрим, какое будет финальное решение.