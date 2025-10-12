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  • Ветеран ЦСКА раскритиковал Карпина: «Ничего не смыслит в защите»

Ветеран ЦСКА раскритиковал Карпина: «Ничего не смыслит в защите»

12 октября 2025, 19:27
8

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру сборной России с Ираном. Команда Валерия Карпина победила в товарищеском матче со счетом 2:1.

«Карпин плохо разбирается в игре в обороне, я это понял. Когда нашей команде забивали гол, то вообще возник парадокс, такие моменты проходят в первом классе [футбольной школы].

При атаке иранцев наш защитник поздно реагирует на длинный пас в свободную зону и не может его перехватить, проигрывая позицию. Никакой подстраховки нет, он преследует игрока, бежит рядом и ничего не может сделать, даже не стелется в подкате. И иранец спокойно делает голевой пас на дальнюю штангу. Ну куда это годится? Так что в обороне еще надо много работать. Но я повторю: Карпин ничего не смыслит в том, как правильно выстроить игру в защите. А это очень сложный вопрос.

Но бывает так, что тренеры команды ничего не соображают при игре в обороне. Хотя что здесь особенного: надо плотно держать своего игрока и караулить свободные зоны. Вот и все. А при голе иранцев проворонили и свободную зону, и игрока. Как же так может быть, ребята?» – сказал Пономарев.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Пономарев Владимир
Комментарии (8)
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TIMOTHY
1760286535
Пономарь уже стар
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Foxitkuban
1760287013
В целом - согласен, только лично я и в других аспектах не нахожу "тренерского гения" Карпина.
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vvv123
1760289330
Да он и с нападением не очень в ладах. Голы-то случайные!
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Интерес
1760292059
ДЛя этого нужны игроки другого уровня.Переучивать поздно.
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VVM1964
1760304011
А я всё думал - отчего Спартак так косячит в обороне уже не первый год ? - БАГАЖ КАРПИНА !!! )))...
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Бекен
1760436459
Карпина ,как тренера сборной и как тренера "Динамо" давно пора уволить пинком под ...
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Black Wolf28
1760463534
Карпин - Лучший Тренер в России и один из лучших тренеров в мире!!!
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