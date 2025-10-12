Титов отреагировал на уход Глушакова из футбола

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о завершении карьеры Дениса Глушакова.

В субботу состоялся прощальный матч 38-летнего полузащитника. Титов принял участие в игре.

«Какие эмоции? Конечно, грустно, потому что у меня это было почти 15 лет назад. Масса впечатлений, но вы одно поймите: сам матч закончился, а подготовка шла месяц и больше. Я понимаю, как ему было сложно, наверное, сложнее, чем вся его карьера.

Желаю ему одного – найти себя. А так, добро пожаловать в наш клуб», – сказал Титов.