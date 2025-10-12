Спартаковец Литвинов рискует не сыграть с «Ростовом»

У футболиста «Спартака» Руслана Литвинова выявились последствия травмы, полученной в дерби с ЦСКА (2:3).

«Литвинов не принимает участия в общей тренировочной группе «Спартака». Футболист продолжает восстановление от травмы, полученной в матче с ЦСКА.

Сроки возвращения Литвинова в общую группу станут известны на следующей неделе. 24-летний россиянин рискует пропустить первый матч красно-белых после октябрьской паузы.

Ранее Руслан из-за повреждения также покинул расположение сборной России и пропустил матчи национальной команды против сборных Ирана и Боливии», – написал источник.