Сычев определил, благодаря кому «Локо» идет без поражений

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев оценил выступление команды в сезоне РПЛ.

«Локо» идет без поражений после 11 туров.

Отставание от 1-го места – очко.

Ближайший соперник – ЦСКА (18 октября).

«Очень сбалансированная команда. У «Локомотива» игра поставлена. Если бы они не растеряли очки в последних матчах против «Ростова», «Крыльев» и Махачкалы («Динамо»), то воющее шли бы с большим запасом. Такая игра без поражений – всe эффект работы Михаила Галактионова.

Главный конкурент «Локомотива» в РПЛ? Это он сам», – сказал Сычев.