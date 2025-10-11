Семин отреагировал на победу России над Ираном

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился впечатлениями от матча с Ираном (2:1).

У России забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

Беспроигрышная серия России достигла 20 матчей.

Следующий соперник – Боливия (14 октября).

«Самое важное – то, что сборная России привлекает болельщиков. Посмотрите, 42 тысячи зрителей заполнили стадион в Волгограде. Это правильное решение, чтобы команда выезжала для проведения игр в другие города, за пределы Москвы и Питера.

Что касается матча, то, на мой взгляд, все идет по плану. У тренерского штаба есть идея привлечь в команду и просмотреть как можно больше новых игроков, поэтому через сборную проходит громадное количество футболистов. Другое дело, что основной состав будет сформирован тогда, когда, видимо, нас допустят к официальным матчам.

Сборная России выиграла у команды, которая поедет на чемпионат мира. Хотя и у нас, и у соперников не было игроков, которые имеют важное значение для команды. Но матч получился хорошим, и думаю, что он всем понравился. И важно, что не было травм. Все идет хорошо: повышается рейтинг, есть матчи для сборной, идет нормальная работа.

Можно выделить Алексея Батракова, который нанес решающий удар и делает все для того, чтобы команда побеждала. Неплохо выглядел Дмитрий Воробьев, которому прекрасный пас на открывание на грани вне игры отдал Антон Миранчук. Эти футболисты и сыграли ту роль, которая позволила забить эти мячи», – сказал Семин.