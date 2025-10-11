Введите ваш ник на сайте
Рабинер прокомментировал победу России над Ираном

Сегодня, 12:08

Журналист «Спорт-Экспресса», писатель Игорь Рабинер оценил победу России над Ираном (2:1).

«Что ж, матч Россия – Иран можно было смотреть, хотя я сейчас крайне избирательно подхожу к просмотру игр сборной. Две команды не валяли на поле дурака. И соперник был приличного уровня – постоянный участник финальных турниров ЧМ – и с желанием. Это лучшее, на что можно рассчитывать в предлагаемых обстоятельствах.

С выбором Батракова лучшим игроком матча не согласен. В восторге от его победного гола, но в целом меня его игра сегодня не впечатлила, и я уже объяснил почему – он играл слишком глубоко. Это не его.

По игре больше всех понравился Антон Миранчук. Очень органичен на острие был Воробьев. Вот смотришь, как человек себя прокачал, и ощущаешь уважение. В прошлом сезоне все говорили о нем примерно так же, как сейчас о Тамерлане Мусаеве – да, форвард-трудяга, но не высокого полета. А оно вон как вышло.

В первые десять минут было ощущение полной жути. Поскольку у российских футболистов нет регулярных международных матчей, никогда не знаешь, на каком уровне находимся. И вот я смотрел на это – и думалось, как мы сыпемся и сами этого не понимаем.

Но оказалось, что это только отрезок. Уже к середине тайма стало намного лучше, и к тому времени как раз и гол Воробьева приспел. Важно, что команда оказалась способна правильно реагировать на скверные ситуации – как стартовый отрезок, так и пропущенный гол. Причем начало второго тайма вроде далось легко, пошли моменты. Видимо, наступила внутренняя расслабленность – и вынимайте, причем так элементарно.

Тут-то и можно было «поплыть». Но челюсть оказалась не хрустальная.

Все это никаких далекоидущих последствий по понятным причинам не имеет. Но мы не можем знать, когда что произойдет (в этом плане, кстати, перед игрой песня «Страна чудес» от группы «Серьга» звучала... интересно). И сборная к этому неизвестному нам моменту должна быть не разборной. И сегодня она была не разборной.

Я, кстати, прикинул оптимальный состав – и понял, что на матчи с Ираном и Боливией Карпин разбил его примерно пополам. Я бы здесь и сейчас хотел видеть такой: Сафонов – Круговой, Лукин, Дивеев, Сильянов – Баринов, Кисляк, Батраков – Глушенков, К. Глебов, Воробьев. Сегодня из них матч начинали пятеро», – написал Рабинер.

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
