Умяров отреагировал на фаната ЦСКА во главе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не видит проблемы, что новый генеральный директор клуба Сергей Некрасов болеет за ЦСКА.
- «Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Ранее на этой должности с июня 2023 года работал Олег Малышев.
- В профилях социальных сетей у функционера есть фотографии в клубной символике ЦСКА.
- Ранее Некрасов также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».
«Новый генеральный директор – болельщик ЦСКА? Какие вопросы могут быть? Главное, чтобы он приносил пользу «Спартаку», – сказал Умяров.
Источник: Sport24