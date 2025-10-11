Введите ваш ник на сайте
«Меня не совсем устраивает»: Сафонов – о ситуации в «ПСЖ»

Сегодня, 09:18
5

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался об отсутствии игровой практики в клубе.

– Если вам зимой придет предложение по аренде, от которого нельзя отказаться, вы его примете?

– Что его рассматривать, если это предложение, от которого нельзя отказаться? Если приходит клуб и дает 30 млн евро, то мой клуб от него откажется? Как будто нет. Тогда это предложение, от которого нельзя отказаться. Все верно.

Сейчас я не рассматриваю аренду – трансферное окно закрыто. Думаю, это надо смотреть, когда оно откроется.

Я уделяю все свободное время, чтобы изменить ситуацию. Как все идет, меня не совсем устраивает. Я хочу играть, хочу доказать, что достоин игрового времени, и хочу конкурировать. Я не должен комментировать, почему ставят не меня.

  • Сафонов в «ПСЖ» год.
  • Парижане купили Матвея у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • В этом сезоне Лиги 1 у Сафонова 0 матчей.

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (5)
Garrincha58
1760165860
Если бы ты был француз то стоял бы ты, а так давай домой нас нигде не любят
Ответить
Vitaga
1760168093
игра Сафонова сейчас не особо впечатляет. видно что нет игрового тонуса. тот же Максименко в предыдущем матче выглядел гораздо лучше и собранней. Сафонов же показался несконцентрированным и вообще не впечатлил
Ответить
trener7
1760169382
Надо уходить в аренду. Пусть не в совсем сильный клуб, но что-бы игровая практика была. Воротник то не плохой.
Ответить
Cleaner
1760171930
Матвей, тебе предлагали варианты, ты отказался. Именно ПОЭТОМУ тебя НЕ СТАВЯТ. А не потому, что ты совсем плох.
Ответить
