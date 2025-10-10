Глебов описал победу над Ираном одним прилагательным

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался по итогам товарищеского матча с Ираном (2:1).

У России забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

Беспроигрышная серия России достигла 20 матчей.

Следующий соперник – Боливия (14 октября).

– Разбирали игру соперника, говорили, что у них опасные стандарты и ауты. Действительно, их ауты были как штрафные. Много людей, суета, но главное, что выдержали. Первый тайм в целом был за нами.

– Начало второго тайма и пропущенный гол – что произошло?

– Неожиданно. Выходили с настроем продолжать играть так же, как заканчивали первый тайм. Не знаю, был ли фол на Осипенко в центре поля, но пропустили довольно легкий гол.

– Есть ли вопросы к работе арбитра?

– Претензий глобальных нет, давал бороться, судья отработал хорошо.

– Это была сложная победа?

– Нелегкая. Сборная Ирана – довольно неплохая команда, физически хорошо готова, есть индивидуально сильные футболисты.

– Какой тайм понравился больше?

– Думаю, и в первом, и во втором были хорошие отрезки. В первом тайме у нас было больше позиционной обороны, во втором – больше моментов и подходов.