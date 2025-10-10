Генич ответил, кто сильнее – Аршавин или Глушенков

Комментатора «Матч ТВ» Константина Генича попросили сравнить уровень зенитовца Максима Глушенкова и экс-зенитовца Андрея Аршавина.
«Эту тему закинул Геннадий Сергеевич Орлов. Поддержал ее Александр Викторович Бубнов, который сказал, что Глушенков сильнее. У меня это сравнение вызывает смех. Как их можно сравнивать?
Ну конечно, Аршавин. Глушенков в прайме рядом не стоит с Аршавиным. Даже обсуждать бессмысленно. Как все равно что обсуждать, кто сильнее – Аршавин или Батраков.
Они пока ничего не сделали. Ничего. Они только вот перспективные сильные интересные ребята на уровне РПЛ, здесь и сейчас, в 25 году, а Аршавин на протяжении 15-20 лет был лучшим игроком российского футбола», – сказал Генич.
- Глушенков провел 38 матчей за «Зенит», забив 19 голов и сделав 9 ассистов.
- На счету Аршавина 376 игр за петербургскую команду: 80 голов и 110 ассистов.
- В отличие от Глушенкова, у Аршавина есть европейский опыт.
