Генич ответил, кто сильнее – Аршавин или Глушенков

Сегодня, 21:42
4

Комментатора «Матч ТВ» Константина Генича попросили сравнить уровень зенитовца Максима Глушенкова и экс-зенитовца Андрея Аршавина.

«Эту тему закинул Геннадий Сергеевич Орлов. Поддержал ее Александр Викторович Бубнов, который сказал, что Глушенков сильнее. У меня это сравнение вызывает смех. Как их можно сравнивать?

Ну конечно, Аршавин. Глушенков в прайме рядом не стоит с Аршавиным. Даже обсуждать бессмысленно. Как все равно что обсуждать, кто сильнее – Аршавин или Батраков.

Они пока ничего не сделали. Ничего. Они только вот перспективные сильные интересные ребята на уровне РПЛ, здесь и сейчас, в 25 году, а Аршавин на протяжении 15-20 лет был лучшим игроком российского футбола», – сказал Генич.

  • Глушенков провел 38 матчей за «Зенит», забив 19 голов и сделав 9 ассистов.
  • На счету Аршавина 376 игр за петербургскую команду: 80 голов и 110 ассистов.
  • В отличие от Глушенкова, у Аршавина есть европейский опыт.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Глушенков Максим Генич Константин
Комментарии (5)
Цугундeр
1760122371
Безусловно.
Ответить
NewLife
1760123580
Правда.
Ответить
k611
1760124046
Вот если Глушенков так же эффективно сможет играть в топ 5 европейских чемпионатов, тогда можно будет о чем то говорить
Ответить
Тинез Розоп
1760125244
Если только глаза вылупляет лучше…( максимум)
Ответить
bset
1760127656
Аршавин с начала нулевых стабильно в основе играл, давал результат - и в клубе, и в сборной, выиграл Кубок УЕФА, а потом переехал в Арсенал и там несколько сезонов был основным. А что сделал Глушенков? Героически перебрался с лавки на поле? Тут особо и сравнивать нечего.
Ответить
