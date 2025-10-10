Экс-директор «Спартака» сказал, что поможет Соболеву все время играть за «Зенит»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

– Александр Соболев сейчас один из самых критикуемых игроков «Зенита». Часть экспертов и болельщиков считают, что он не уровень петербургского клуба. Что вы думаете на этот счет?

– Пока он игрок основного состава. Через матч он забивает, через матч отдает голевую. Да, к нему отношение почему-то не такое, но на сегодняшний день это основной игрок «Зенита».

– Помогает ли ему лимит на легионеров попадать в стартовый состав?

– У нас лимит сейчас громадный, ему наоборот мешает. У нас 8 легионеров в составе сразу могут выходить на поле. Это большой лимит, поэтому русским сейчас тяжело. Он ему не помогает. Если бы был 5, то он все время играл бы в составе.

– Общались ли вы с Александром во время нахождения в «Зените»? Как его дела в Петербурге? Не жалуется?

– Общаемся. Он нормально себя чувствует. Был первый тяжелый год. Был тяжелый переход, пропустил месяц. Он месяц не тренировался со «Спартаком», поэтому вход был тяжелым. Он тогда потерял игровой тонус, и ему было тяжело. Посмотрим, что дальше.