Кисляк заявил о цели выиграть «Золотой мяч»

Сегодня, 12:41
4

Полузаащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о возможности перейти в европейский клуб.

– Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» давал тебе 30 миллионов евро. Туда бы поехал? И почему не поехал в этот раз?

– Я не знаю. Там до предложения дело вроде не дошло. Не знаю, честно. Может быть, дошло. Я, честно, не особо разбирался.

– Ты вообще не рассматриваешь Саудовскую Аравию?

– Почему? Я не такой, чтобы не рассматривать. Я в любом случае, если есть предложение, все рассмотрю. Нет такого, что я точно куда-то не поеду. Нельзя так зарекаться, ты не знаешь, что в жизни произойдет. С самого детства я смотрел Лигу чемпионов. Ты хочешь там играть, и всегда хочешь играть в самых лучших клубах, там «Барселона».

Ты хочешь вписать свое имя в историю. Я хочу попасть в номинанты на «Золотой мяч». Кто-то скажет, что он чушь несет, но у меня есть такие цели, мечты.

– То есть ты ставишь цель попасть в номинанты на «Золотой мяч»?

– Я ставлю цель выиграть его [смеется]. А там как пойдет уже. Это, безусловно, топовый уровень – провести всю жизнь в ЦСКА. Я не буду плакать, грустить, потому что это топовый уровень, если я буду каждый год проводить на хорошем уровне. Но самая главная цель, которая выше всех стоит, – это, безусловно, уехать в Европу. Ну и хочется выиграть чемпионство в ЦСКА.

Вот люди говорят, когда ЦСКА в 2005-м выигрывал еврокубки, тогда вопросов нет. Если ты играешь в конкурентоспособной команде, которая в финале Кубка УЕФА, конечно, ты можешь сказать, зачем я поеду в топ-6, допустим, Италии, если у меня клуб борется за Кубок УЕФА финале или каждый год участник Лиги чемпионов и выходит из группы?

А сейчас, когда ты играешь в Кубке России, в чемпионате России и все – это, конечно, неплохой уровень, но у тебя есть цели, ты все детство наблюдал за этим, ты хочешь уехать. Я мыслю оптимистично, думаю, если найдется клуб который захочет реально меня, то ЦСКА, мне кажется, наоборот, будет за то, чтобы отпустить меня, потому что для них это тоже своеобразный плюс.

  • 20-летний Кисляк в этом сезоне провел 17 матчей за ЦСКА, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

Кисляк ответил на вопрос о переходе в «Зенит» 2
Кисляк объяснил, почему не перешел в «Фенербахче» 2
Sport.es тремя словами описал Кисляка из ЦСКА 1
Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей
Комментарии (4)
bset
1760090554
"Кисляк заявил о цели выиграть «Золотой мяч»" Парень, куда тебя несет? "Кисляк заявил, что ничего не хочет в карьере добиться" О, вот так отлично!
Ответить
nik55
1760091290
овса переел
Ответить
boris63
1760091850
Мечтатель однако, но это не вредно.
Ответить
Феликс Михайлов
1760092823
Задача на этот год, выиграть "Золотой Банан".
Ответить
