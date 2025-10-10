Кисляк заявил о цели выиграть «Золотой мяч»

Полузаащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о возможности перейти в европейский клуб.

– Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» давал тебе 30 миллионов евро. Туда бы поехал? И почему не поехал в этот раз?

– Я не знаю. Там до предложения дело вроде не дошло. Не знаю, честно. Может быть, дошло. Я, честно, не особо разбирался.

– Ты вообще не рассматриваешь Саудовскую Аравию?

– Почему? Я не такой, чтобы не рассматривать. Я в любом случае, если есть предложение, все рассмотрю. Нет такого, что я точно куда-то не поеду. Нельзя так зарекаться, ты не знаешь, что в жизни произойдет. С самого детства я смотрел Лигу чемпионов. Ты хочешь там играть, и всегда хочешь играть в самых лучших клубах, там «Барселона».

Ты хочешь вписать свое имя в историю. Я хочу попасть в номинанты на «Золотой мяч». Кто-то скажет, что он чушь несет, но у меня есть такие цели, мечты.

– То есть ты ставишь цель попасть в номинанты на «Золотой мяч»?

– Я ставлю цель выиграть его [смеется]. А там как пойдет уже. Это, безусловно, топовый уровень – провести всю жизнь в ЦСКА. Я не буду плакать, грустить, потому что это топовый уровень, если я буду каждый год проводить на хорошем уровне. Но самая главная цель, которая выше всех стоит, – это, безусловно, уехать в Европу. Ну и хочется выиграть чемпионство в ЦСКА.

Вот люди говорят, когда ЦСКА в 2005-м выигрывал еврокубки, тогда вопросов нет. Если ты играешь в конкурентоспособной команде, которая в финале Кубка УЕФА, конечно, ты можешь сказать, зачем я поеду в топ-6, допустим, Италии, если у меня клуб борется за Кубок УЕФА финале или каждый год участник Лиги чемпионов и выходит из группы?

А сейчас, когда ты играешь в Кубке России, в чемпионате России и все – это, конечно, неплохой уровень, но у тебя есть цели, ты все детство наблюдал за этим, ты хочешь уехать. Я мыслю оптимистично, думаю, если найдется клуб который захочет реально меня, то ЦСКА, мне кажется, наоборот, будет за то, чтобы отпустить меня, потому что для них это тоже своеобразный плюс.