  Главная
  Новости
  • Капитан «Ахмата» объяснил, почему не купил квартиру в Грозном

Капитан «Ахмата» объяснил, почему не купил квартиру в Грозном

Сегодня, 13:07

Вингер «Ахмата» Лечи Садулаев подтвердил, что не живет в Грозном.

– Вы рассказывали, что на тренировки ездите из родного села Ахмат‑Юрт, что в 50 километрах от Грозного. Сейчас‑то живете в городе?

– Нет, по‑прежнему живу дома с родителями и семьей. До Грозного сейчас прямая дорога, 25–30 минут – и на базе.

Отец меня возит каждый день туда и обратно, так было и когда я только начинал играть в академии.

Уже привык с ним, хотя у меня есть права, сам вожу машину. Отец очень сильно любит футбол, посещает каждый матч «Ахмата», смотрит все игры Премьер‑лиги.

Его присутствие рядом сильно помогает, мотивирует, дает мне силы. Когда отца не было рядом в академии, тяжело приходилось.

– Вам что ближе: крупный мегаполис или родное село?

– Люблю спокойную обстановку. Пробки – не мое. Свободное время провожу дома с родственниками, семьей.

– Квартиру или дом в Грозном планируете купить?

– Квартиру и машину еще успею купить, но не сейчас. Пока я играю, думаю только о футболе.

Если честно, мне не нравится, когда ты ограничен четырьмя стенами квартиры, хочется чувствовать себя свободнее в своем доме.

Ахмат‑Юрт – наше родовое село, почти все родственники, человек 100, живут тут. Поэтому здесь чувствую себя спокойно.

  • 25-летний Садулаев всю карьеру провел в «Ахмате».
  • Он забил 13 голов и сделал 14 ассистов в 139 матчах.
  • В активе вингера 1+3 в 8 играх за сборную России.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
  • Сообщалось об интересе к Садулаеву со стороны ЦСКА, «Зенита», «Краснодара», «Милана», французских и турецких клубов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Садулаев Лечи
