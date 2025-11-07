Защитник «Ахмата» назвал игрока команды, который может выиграть «Золотой мяч»

Защитник «Ахмата» Надер Гандри оценил перспективы вингера команды Лечи Садулаева.

«Всегда, когда меня спрашивают про Садулаева, я говорю, что он один лучших игроков РПЛ. И в целом он один из сильнейших русских футболистов. Поэтому я очень рад, что он играет со мной в одной команде. И, честно говоря, я очень расстроюсь, если он уйдет.

Нужно помнить, что он ещe достаточно молод. У Лечи ещe очень много времени, чтобы зарекомендовать себя в европейском чемпионате. Я вообще считаю, если он переедет в Европу, то он может выиграть «Золотой мяч». Почему нет? Нет ничего невозможного. Самое главное – много работать», – сказал Гандри.