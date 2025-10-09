Садулаев объяснил, почему летом не перешел из «Ахмата» в ЦСКА

Вингер «Ахмата» Лечи Садулаев высказался о несостоявшемся трансфере в ЦСКА.

– Летом вы были близки к переходу в ЦСКА. Почему не сложилось?

– Да, переговоры были, но клубы не смогли договориться. Всех деталей я не знаю, главное, что мне комфортно в «Ахмате».