Садулаев объяснил, почему летом не перешел из «Ахмата» в ЦСКА

Вингер «Ахмата» Лечи Садулаев высказался о несостоявшемся трансфере в ЦСКА.
– Летом вы были близки к переходу в ЦСКА. Почему не сложилось?
– Да, переговоры были, но клубы не смогли договориться. Всех деталей я не знаю, главное, что мне комфортно в «Ахмате».
- 25-летний Садулаев всю карьеру провел в «Ахмате».
- Он забил 13 голов и сделал 14 ассистов в 139 матчах.
- В активе вингера 1+3 в 8 играх за сборную России.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
- Сообщалось об интересе к Садулаеву со стороны ЦСКА, «Зенита», «Краснодара», «Милана», французских и турецких клубов.
Источник: «Матч ТВ»