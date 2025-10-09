Талалаев знал, что «Балтика» успешно стартует в РПЛ: «Еще в июле сказал руководству»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дал понять, что его не удивляют текущие результаты команды.

Калининградцы набрали 20 очков в 11 турах РПЛ и идут на 5-м месте в таблице.

«Когда мы в июле проводили второй предсезонный сбор в Сочи, я сказал руководству, что если наши иностранцы не упадут без сил от работы, то мы всех удивим.

И удивим так, что сами удивимся. Сейчас я хочу, чтобы удивления было еще больше.

Команда – это живой организм. Тренер должен чувствовать поддержку руководства клуба. Футболист рано или поздно побежит жаловаться руководству через голову тренера. Очень важно, как клуб ведет себя в таких ситуациях», – заявил Талалаев.