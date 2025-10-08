Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о новичке сборной России: «Обычный футболист, он ни в чем не прибавил»

Мостовой – о новичке сборной России: «Обычный футболист, он ни в чем не прибавил»

Сегодня, 16:53
6

Александр Мостовой оценил дебютный вызов спартаковца Наиля Умярова в сборную России.

– Карпин вызвал Умярова в сборную, чтобы от него отстали?

– Многих так вызывают. Обычно на игры вызывают по 25 человек, а у нас минимум 40.

Раньше, чтобы вызываться в сборную, ты должен был быть лучшим футболистом своей команды, а сейчас каждый игрок с российским паспортом – игрок сборной.

На мой взгляд, Умяров – обычный футболист, он ни в чем не прибавил. Каким был давно, такой же и есть. Карпин сказал так, и я бы тоже так ответил.

  • Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.
  • Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.
  • 25-летний Умяров в этом сезоне провел за «Спартак» 13 матчей, сделал 3 ассиста.

Еще по теме:
Мостовой – о новом тренере сборной Узбекистана: «И во сне бы это никому не приснилось» 12
Мостовой оценил нового кандидата на пост главного тренера «Спартака» 5
Канчельскис – о Мостовом: «Сделает «Спартак» снова великим» 29
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Умяров Наиль Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1759932820
Александр Мостовой, лучше оцени СЕБЯ КАК ТРЕНЕРА! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
...уефан
1759933897
...ну, про 40 паспортов - в тему...
Ответить
alefreddy
1759934687
Наиль остановился в развитии до Кисляка ему далеко
Ответить
Литейный 4 (returned)
1759936258
Вот что творит лимит на легионеров! Приходится в сборную вызывать таких футбольных тупорезов как Умяров. Гыгыгы
Ответить
Галина Бронемясова
1759936608
это уже чисто агентские истории, с откатами валере. довольно давно раскрыли схему, и здесь публиковались откровения этих самых агентов, что им пипец как выгодно пропихнуть своего игрока в сборную, потому что это автоматически повышает его стоимость на несколько лямов - а потом типа толкнуть в зенит или спартаг по оверпрайсу. при этом визжа, что "моим игроком интересуется барса/реал/сити!", поэтому с вас 10 лямов плюс агентские плюс подъёмные. умяркин неплохой игрок, его и так в сборную позвали бы. но вот всякие днища, ноунэймы, которых свозят в сборную пачками, лишь бы паспорт был - все всё понимают, и для чего валера их вызывает. вот и думайте.
Ответить
Главные новости
ВидеоМощная речь Дзюбы перед матчем «Акрон» – «Зенит»
19:50
«Реал» может изменить название домашнего стадиона: подробности
19:40
1
«Зенит» пытается отсудить крупную сумму у обанкротившихся «Химок»
19:30
2
Глушенков проигнорировал вопрос о соперничестве с Ямалем
19:07
2
4 клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих в мире по версии CIES – «Спартака» нет в списке
18:55
4
Шнякин посоветовал нового вратаря для «Динамо»
17:56
4
Российский тренер сравнил себя с Гвардиолой: «Я же то же самое делаю»
17:32
5
Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»
17:17
5
CAS вынес итоговое решение по спору «Динамо» и Норманна
17:05
Мостовой – о новичке сборной России: «Обычный футболист, он ни в чем не прибавил»
16:53
6
Все новости
Все новости
Защитник ЦСКА Виктор определил свои сильнейшие игровые качества
18:44
2
Круговой объяснил свои слова про отцовство в 30 лет и старого скуфа
18:18
1
Шнякин посоветовал нового вратаря для «Динамо»
17:56
4
Российский тренер сравнил себя с Гвардиолой: «Я же то же самое делаю»
17:32
5
Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»
17:17
5
CAS вынес итоговое решение по спору «Динамо» и Норманна
17:05
Мостовой – о новичке сборной России: «Обычный футболист, он ни в чем не прибавил»
16:53
6
Колосков сказал, когда Россию вернут в турниры ФИФА и УЕФА
16:41
5
Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»
15:59
6
Назначены судьи на матчи сборной России в октябре
15:49
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»
15:39
8
Генич объяснил, почему выбрал Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре
15:30
1
Видео«Бонжур, епт!»: Круговой забил Сафонову на тренировке
15:05
1
Абаскаль спрогнозировал, когда «Спартак» будет в числе лидеров РПЛ
15:00
9
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
2
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
7
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
11
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
3
Названа возможная сумма трансфера Глебова
13:19
3
Губерниев оценил назначение болельщика ЦСКА в «Спартак»
13:12
4
Экс-игрок сборной Португалии высказался о шансах «Зенита» на победу в Лиге чемпионов
13:04
Названы две причины ухода главы «Спартака»
13:00
8
Ари оценил 100-миллионные траты «Спартака» на трансферы
12:25
2
Черданцев оценил промах Дзюбы с пенальти
11:48
1
РПЛ определила лучшего игрока в сентябре
11:17
4
Ари назвал идеального тренера для «Спартака»
11:06
3
Радимов – о тренере в РПЛ: «Ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь»
10:56
3
Защитник «Локомотива» заявил о желании пройти сезон в РПЛ без поражений
10:34
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 