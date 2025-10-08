Мостовой – о новичке сборной России: «Обычный футболист, он ни в чем не прибавил»

Александр Мостовой оценил дебютный вызов спартаковца Наиля Умярова в сборную России.
– Карпин вызвал Умярова в сборную, чтобы от него отстали?
– Многих так вызывают. Обычно на игры вызывают по 25 человек, а у нас минимум 40.
Раньше, чтобы вызываться в сборную, ты должен был быть лучшим футболистом своей команды, а сейчас каждый игрок с российским паспортом – игрок сборной.
На мой взгляд, Умяров – обычный футболист, он ни в чем не прибавил. Каким был давно, такой же и есть. Карпин сказал так, и я бы тоже так ответил.
- Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.
- Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.
- 25-летний Умяров в этом сезоне провел за «Спартак» 13 матчей, сделал 3 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»