Карпин – о дебютном вызове Умярова в сборную России: «Не выдержал давления»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил о первом приглашении спартаковца Наиля Умярова в национальную команду.

– Умяров вызван после Дзюбы…

– Поэтому и вызываю их, чтоб вы не спрашивали. Вызвал Умярова, чтоб вы не спрашивали. Не выдержал давления.

Заслужил, вот и вызвал. Из‑за журналистов в том числе.