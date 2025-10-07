Карпин – о дебютном вызове Умярова в сборную России: «Не выдержал давления»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил о первом приглашении спартаковца Наиля Умярова в национальную команду.
– Умяров вызван после Дзюбы…
– Поэтому и вызываю их, чтоб вы не спрашивали. Вызвал Умярова, чтоб вы не спрашивали. Не выдержал давления.
Заслужил, вот и вызвал. Из‑за журналистов в том числе.
- Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.
- Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.
- 25-летний Умяров в этом сезоне провел за «Спартак» 13 матчей, сделал 3 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»