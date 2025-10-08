Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного

Сегодня, 14:14
6

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев снова высказался о пребывании Антона Заболотного в московском клубе.

  • 34-летнего нападающего подписали в качестве свободного агента.
  • Он сделал 3 ассиста в 10 матчах за «Спартак».

«Мне трудно сказать, зачем взяли Заболотного. Мне все объясняли, что это для какого‑то плана Б. Теперь виден этот план Б. Посадить на лавочку и продать когда‑нибудь.

Ну как «Спартак», претендующий на золото и покупающий игроков за 30 миллионов, может усилиться Заболотным? Я всe время говорил, что это невозможная вещь.

Это не игрок «Спартака» по стилю и качеству, в конце концов. И сейчас уже толком не говорят про план Б. По сути, его просто сажают на лавочку и он сидит», – заявил Ловчев.

Еще по теме:
Ловчев дал серьезное и ответственное обещание 11
«Инфантино – шавка»: Ловчев объяснил, почему ФИФА не отстраняет Израиль 6
Ловчев высказался о работе Челестини и Станковича перед дерби ЦСКА – «Спартак» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Ловчев Евгений
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1759923871
Они сами не знают так же как и Зенит купив Соболева или Горшкова тоже не знают почему и зачем
Ответить
ilich55
1759924060
План Б канул в лету. На пороге план Х, но про него даже Вася-инвалид не знает.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1759925297
Зато посмешили народ. Гыгыгы
Ответить
OldenVad
1759925816
Тот случай когда согласен с каждым словом
Ответить
NewLife
1759927007
Все бздят лимита и делают глупости(
Ответить
...уефан
1759928667
...оно лежало, бесплатное, ни кому не нужное, подобрали, а это - старое засохшее и даже уже не вонючее...
Ответить
Главные новости
Губерниев – о Кубке России без легионеров: «Я как твердый член организации СЕКС против»
16:16
1
Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»
15:59
2
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»
15:39
2
Абаскаль спрогнозировал, когда «Спартак» будет в числе лидеров РПЛ
15:00
4
Президент УЕФА: «Европейский футбол окреп – мы преодолели беспрецедентные кризисы»
14:50
1
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
1
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
6
Стало известно, почему у Мбаппе нет девушки
13:58
7
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
6
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
2
Все новости
Все новости
Назначены судьи на матчи сборной России в октябре
15:49
Генич объяснил, почему выбрал Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре
15:30
Видео«Бонжур, епт!»: Круговой забил Сафонову на тренировке
15:05
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
1
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
6
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
6
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
2
Названа возможная сумма трансфера Глебова
13:19
1
Губерниев оценил назначение болельщика ЦСКА в «Спартак»
13:12
4
Экс-игрок сборной Португалии высказался о шансах «Зенита» на победу в Лиге чемпионов
13:04
Названы две причины ухода главы «Спартака»
13:00
7
Ари оценил 100-миллионные траты «Спартака» на трансферы
12:25
1
Черданцев оценил промах Дзюбы с пенальти
11:48
1
РПЛ определила лучшего игрока в сентябре
11:17
3
Ари назвал идеального тренера для «Спартака»
11:06
3
Радимов – о тренере в РПЛ: «Ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь»
10:56
3
Защитник «Локомотива» заявил о желании пройти сезон в РПЛ без поражений
10:34
4
Агент Глебова оценил шансы игрока уехать в Европу зимой
10:13
6
Семшов сказал, как «Спартаку» поступить со Станковичем
10:00
9
Червиченко сказал, когда в руководстве «Спартака» произойдут изменения
09:43
1
Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»
09:19
7
Осинькин назвал лучшим игроком России футболиста со скандальным имиджем
08:55
Батраков назвал дату своего отъезда в Европу
08:45
6
Червиченко оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА
08:14
4
«Спартак» продлит контракт с российским защитником
08:06
8
Корнеев назвал особенность «Спартака» при Станковиче
07:58
Радимов назвал футболиста «Динамо», чья игра смотрится безобразно
07:43
1
Игнашевич прокомментировал слухи о назначении в «Оренбург»
00:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 