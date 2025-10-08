Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев снова высказался о пребывании Антона Заболотного в московском клубе.

34-летнего нападающего подписали в качестве свободного агента.

Он сделал 3 ассиста в 10 матчах за «Спартак».

«Мне трудно сказать, зачем взяли Заболотного. Мне все объясняли, что это для какого‑то плана Б. Теперь виден этот план Б. Посадить на лавочку и продать когда‑нибудь.

Ну как «Спартак», претендующий на золото и покупающий игроков за 30 миллионов, может усилиться Заболотным? Я всe время говорил, что это невозможная вещь.

Это не игрок «Спартака» по стилю и качеству, в конце концов. И сейчас уже толком не говорят про план Б. По сути, его просто сажают на лавочку и он сидит», – заявил Ловчев.