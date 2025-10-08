Радимов – о тренере в РПЛ: «Ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о работе главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Победа «Сочи» читалась, но «Сочи» провел далеко не лучший матч. Что касается Нижнего, то в свете его результатов можно было бы сейчас «размазать» Алексея Шпилевского, но не хочется бить лежащего. И не хочется уподобляться ему, потому что он ищет виновных во всем.

У меня такое ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь. Ну с таким апломбом, как будто в футболе только он разбирается!

Вот он сейчас как бы перестраивает игру «Пари НН», но я поспорю. Потому что играть в атаку и доминировать на поле – это одна история, и совсем другая – бежать с шашками наголо, как это делает Нижний. И допускать кучу пробелов в обороне, и проиграть «Сочи» сейчас, и находиться в зоне вылета – это тоже совсем другое.

Сначала он говорил, что у него все хорошо, мы скоро будем набирать очки, а потом виноваты стали игроки, вышедшие на замену, потом руководство, которое не усилило игроками, потом игроки, которые допускают в каждом матче детские ошибки, из-за которых теряются очки. Это все неправильно. Если это перемены, такие перемены, я думаю, «Пари НН» до добра не доведут», – сказал Радимов.