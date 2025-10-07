Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов прокомментировал решение «Спартака» не увольнять Станковича

Титов прокомментировал решение «Спартака» не увольнять Станковича

Сегодня, 13:47
3

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что Деян Станкович продолжит тренировать московскую команду.

«Много раз говорил: надо доверять тренеру. Не вижу смысла менять его каждый год.

Говорю об этом и как игрок, и как тот, кто работал в тренерском штабе Аленичева в «Спартаке». Хочется, чтобы работа тренера длилась дольше.

Просто передо мной ведь пример Романцева. С ним я работал больше 10 лет. Но при этом понимаю, что это уже история не про нынешние времена», – заявил Титов.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
  • Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

Еще по теме:
Титов назвал решающий матч для Станковича 8
Титов – о летнем новичке «Спартака»: «Положительных впечатлений немного» 1
«Саня, жми, екарный бабай!»: Титов и Филимонов повторили культовую сцену из «Дальнобойщиков» 1
Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1759834430
Армейцы тоже меняют тренера каждый год. И другие команды тоже. И что? Разве плохо с Челестини сейчас?
Ответить
ScarlettOgusania
1759838894
не могу припомнить, чтобы при Романцеве Спартак шел на 5-10 местах в отличие от этого супер-тренера, не могу припомнить, чтобы Романцев полкоманды менял сразу после первого тайма, меняя схему расстановки игроков, а команда пропускала к 17 минуте 3 гола... такого "расслабона" при Романцеве не было никогда, тут явные тренерские недоработки на установках перед матчами и при разборе соперников... привычка, укоренившаяся в Станковиче, ранее работавшем в Црвене и Ференце, у которых толком и конкурентов не было во внутренних чемпионатах, что мастерства игроков хватит выиграть любой матч...
Ответить
FWSPM
1759839231
менять однозначно тут даже и говорить неочем... этот состав должен выносить всех вперед ногами и он будет это делать когда будет квалифицированный специалист за рулем а не сербский мостовой
Ответить
Главные новости
Карпин прокомментировал сравнения Глушенкова с Аршавиным
16:16
Стало известно, почему «Спартак» игнорирует российских тренеров
15:51
2
Реакция Карпина на угрозу министра спорта
15:41
4
Карпин отреагировал на информацию о конфликте с экс-главой «Динамо»
15:15
Экс-тренер «Барселоны» ответил на предложение «Спартака»
14:48
8
Кафанов объяснил, почему Максименко пропускает много голов
14:38
6
Карпин назвал российского футболиста, способного войти в топ-30 номинантов на «Золотой мяч»
14:28
2
Карпин – о дебютном вызове Умярова в сборную России: «Не выдержал давления»
13:59
Титов прокомментировал решение «Спартака» не увольнять Станковича
13:47
3
Мостовой отказался возглавить клуб РПЛ
13:33
9
Все новости
Все новости
21-летний футболист ЦСКА: «Я хочу в сборную России»
15:30
Против Писарского открыли еще одно дело о ставках
15:00
Кафанов объяснил, почему Максименко пропускает много голов
14:38
6
Карпин назвал российского футболиста, способного войти в топ-30 номинантов на «Золотой мяч»
14:28
2
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Акроном»
14:14
3
Карпин – о дебютном вызове Умярова в сборную России: «Не выдержал давления»
13:59
Титов прокомментировал решение «Спартака» не увольнять Станковича
13:47
3
Талалаев сурово оштрафовал игрока «Балтики» за пропущенный гол
13:46
4
Мостовой отказался возглавить клуб РПЛ
13:33
9
Матч «Зенита» с клубом Примеры сорвался: известна причина
13:15
4
Россиянин из «Кайрата» определил, какая лига сильнее – РПЛ или КПЛ
13:02
2
Глушаков оценил назначение пенальти в ворота «Спартака»
12:45
1
Новый глава «Спартака» продолжит хоккейную карьеру
12:12
3
Лещенко объяснил, что происходит с «Динамо» при Карпине
12:01
5
Защитник сборной России заявил, что у него нет сильных сторон
11:53
1
Прогноз Непомнящего на будущее Захаряна
11:35
3
ФотоРаскрыт исполнитель гимна России перед матчем с Боливией
11:15
3
6 претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре
11:06
8
Глушаков одним словом описал результаты «Спартака»
11:00
2
Рабинер отреагировал на расистский скандал вокруг Сперцяна
10:58
1
Первый комментарий нового главы «Динамо»
10:53
1
Топ-5 игроков РПЛ по версии Мостового
10:37
9
Руй Кошта может отправиться на зону из-за «Локомотива»
10:10
6
Пономарев определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА
10:09
22
Семин двумя словами оценил судейство в дерби ЦСКА – «Спартак»
10:02
3
Символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии Радимова
09:54
2
Непомнящий определил сильнейшего игрока России после Аршавина
09:44
3
Радимов отказался возглавить клуб РПЛ
09:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 