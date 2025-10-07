Титов прокомментировал решение «Спартака» не увольнять Станковича

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что Деян Станкович продолжит тренировать московскую команду.
«Много раз говорил: надо доверять тренеру. Не вижу смысла менять его каждый год.
Говорю об этом и как игрок, и как тот, кто работал в тренерском штабе Аленичева в «Спартаке». Хочется, чтобы работа тренера длилась дольше.
Просто передо мной ведь пример Романцева. С ним я работал больше 10 лет. Но при этом понимаю, что это уже история не про нынешние времена», – заявил Титов.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
- Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
- Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).
Источник: «Российская газета»