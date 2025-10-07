Титов прокомментировал решение «Спартака» не увольнять Станковича

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что Деян Станкович продолжит тренировать московскую команду.

«Много раз говорил: надо доверять тренеру. Не вижу смысла менять его каждый год.

Говорю об этом и как игрок, и как тот, кто работал в тренерском штабе Аленичева в «Спартаке». Хочется, чтобы работа тренера длилась дольше.

Просто передо мной ведь пример Романцева. С ним я работал больше 10 лет. Но при этом понимаю, что это уже история не про нынешние времена», – заявил Титов.