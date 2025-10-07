Непомнящий определил сильнейшего игрока России после Аршавина

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий впечатлен игрой нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Зенит» находится на своем уровне со всех точек зрения. Проблем с психологией и качеством игры нет. Если Глушенков будет дальше так играть, его никто не сможет сдержать. Его настроение – важный аспект в успехах «Зенита». Когда он в ударе, то представляет грозную силу.

Он сильнейший российский футболист после Аршавина. Батраков много забивает, Кисляк хорошо справляется со своими функциями. К ним нет никаких вопросов. Но никто давно не играл так вдохновенно, как Глушенков», – сказал Непомнящий.