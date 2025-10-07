Пономарев описал нового главу «Спартака» двумя словами

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о новом генеральном директоре «Спартака» Сергее Некрасове.

«Новый генеральный директор «Спартака» – человек очень серьезный. Поэтому наверняка там будут решать вопрос по работе Станковича. Сам он в отставку не уйдет. Он не враг себе, выгоды в этом нет, а если клуб сам решит расторгнуть, то полагается солидная неустойка.

Но руководство думает о его отставке и пойдет на этот шаг. Они будут готовить нового тренера, потому что не может команда и дальше быть в таком состоянии. Игра с ЦСКА ведь многое показала. Так что придется «Спартаку» выплачивать Станковичу неустойку. Но и договорятся с тренером о меньшей сумме, придут к какому‑то общему знаменателю», – сказал Пономарев.