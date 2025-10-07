Введите ваш ник на сайте
Пономарев описал нового главу «Спартака» двумя словами

Сегодня, 08:48
1

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о новом генеральном директоре «Спартака» Сергее Некрасове.

«Новый генеральный директор «Спартака» – человек очень серьезный. Поэтому наверняка там будут решать вопрос по работе Станковича. Сам он в отставку не уйдет. Он не враг себе, выгоды в этом нет, а если клуб сам решит расторгнуть, то полагается солидная неустойка.

Но руководство думает о его отставке и пойдет на этот шаг. Они будут готовить нового тренера, потому что не может команда и дальше быть в таком состоянии. Игра с ЦСКА ведь многое показала. Так что придется «Спартаку» выплачивать Станковичу неустойку. Но и договорятся с тренером о меньшей сумме, придут к какому‑то общему знаменателю», – сказал Пономарев.

  • Накануне Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора красно-белых.
  • Ранее он также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».
  • Некрасов принял «Спартак» на 6-м месте РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Пономарев Владимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1759818192
ну хз. во втором тайме хрюканы порвали коней в клочья, судя по увиденному и статистике. но может лысый вандал тут и не при делах, а просто сакич не стал его слушать и сделал по-своему, либо кони просто бросили всё и стали играть на удержание. в общем, не факт, что психопата уволят, до зимы точно нет.
Ответить
