Воробьев из «Локо»: «Это супер, что нас называют новой народной командой»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев не стал спорить, что команда становится народной.
– Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что «Локомотив» – это новая народная команда, что вы перехватываете этот статус у «Спартака». Согласен с этим?
– Это супер, что «Локомотив» называют новой народной командой. Нас почти вся Россия поддерживает.
Вам же такое понравится? Раз людям такое нравится, то и нам это нравится.
- Воробьев – воспитанник «Краснодара».
- «Локо» лидирует в РПЛ.
- Команда не становилась чемпионом с 2018 года.
Источник: Legalbet