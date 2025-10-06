Введите ваш ник на сайте
Тикнизян назвал плюсы сербского паспорта

Вчера, 20:58

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян высказался о получении сербского гражданства.

«Ситуация здесь простая. Клуб настоятельно рекомендовал получить сербское гражданство, чтобы я не считался легионером. Не стал отказываться, потому что ничего не теряю. Действительно, сербский паспорт – большой плюс, с ним легче передвигаться по Европе», – заявил Тикнизян.

  • Тикнизяну потребовалось 88 дней для получения гражданства – это рекорд для сербского футбола.
  • Теперь у футболиста паспорта Сербии, Армении и России.
  • Он в «Црвене Звезде» с июня 2025 года.

Источник: «Матч ТВ»
Сербия. Суперлига Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Тикнизян Наир
