Челестини сделал комплимент «Спартаку» после победы над ним

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сделал комплимент «Спартаку» после матча 11-го тура РПЛ (3:2).

1+1 у ЦСКА оформил Данил Круговой.

Он признан лучшим в матче.

ЦСКА вернулся на 1-е место.

«Нам очень повезло с реализацией. Мы действовали эффективно. «Спартак» – лучшая команда, против которой мы пока играли. Очень тяжело было прессинговать, и трудно было забирать у них мяч, разыгрывать.

Моя команда особенная. Пусть соперник немного доминирует, но когда у нас появляется пространство, с помощью Кругового, Глебова, Матеуса мы как ракета влетаем в это пространство. Нет предела совершенству, мы спокойно действуем с мячом, чтобы выйти из‑под прессинга, получается», – сказал Челестини.