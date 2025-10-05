В «Спартаке» заявили, что пенальти в его ворота был назначен ошибочно

Защитник «Спартака» Александер Джику не согласен с пенальти в пользу ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ (2:3).

11-метровый, сделав счет 2:0, реализовал Иван Обляков.

«Спартак» трижды пропустил к 17-й минуте.

Красно-белые отстали от 1-го места на 6 очков.

«Мне не нравится постоянно говорить о работе судей. Но если арбитры принимают такие решения… Как по мне, пенальти в наши ворота поставлен ошибочно. Там не было пенальти.

Но это футбол. Иногда решения принимаются не в нашу сторону», – сказал Джику.